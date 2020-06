Verrassingspakket voor eenzame ouderen in de gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Donderdag 11 juni heeft wethouder Goziena Brongers, samen met de initiatiefnemers van het project ‘Binnenstebuiten’, het eerste verrassingspakket mogen overhandigen aan mevrouw van der Zwaag uit Stadskanaal. In totaal zijn in dit project 150 verrassingspakketten beschikbaar gesteld voor eenzame ouderen in onze gemeente. Het is een initiatief vanuit De Gezonde Beweging, die omarmt is door Welstad en de plaatselijke ondernemers. Wethouder Goziena Brongers: “Zeker in deze tijd waarin we elkaar vaak alleen maar digitaal spreken zijn deze verrassingspakketten een hartverwarmende actie voor eenzame ouderen.”

Eenzame ouderen

Ouderen komen in de huidige situatie moeilijker in contact op sociaal gebied. Zelfs na de versoepelingen van de maatregelen, blijft dit een kwetsbare doelgroep. Met de verrassingspakketten hopen de initiatiefnemers hier een steentje aan bij te dragen door deze mensen een hart onder de riem te steken. Welstad heeft in samenwerking met ‘Stadskanaal aan Huis’ bij zo’n 150 eenzame ouderen een verrassingspakket laten bezorgen. In de komende periode, nadat alle pakketten zijn bezorgd, nemen medewerkers van Welstad contact op met deze groep ouderen. Welstad zal van hieruit wellicht meer voor deze doelgroep kunnen betekenen.

Over De Gezonde Beweging

Deze hartverwarmende actie is tot stand gekomen vanuit het project Binnenstebuiten. Dit project is een initiatief van De Gezonde Beweging. De samenwerkende partijen binnen De Gezonde Beweging zijn HEALTH i PORT en HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands). Zij zetten zich in voor de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Noord-Nederland. Dit doen zij door projecten te initiëren of te omarmen en hier andere partijen aan te verbinden. Zij gaan samen projecten aan zoals Binnenstebuiten. Beide organisaties vinden het belangrijk dat diverse doelgroepen in de maatschappij belicht worden. Binnen dit project gaat het voornamelijk om de doelgroep ouderen.

