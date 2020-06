Wandelen werkt! in Ter Apel

TER APEL– Op woensdag 24 juni organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt, Ooldrik Modderman en Eltjo Glazenburg een wandeling door Ter Apel.

De koffie staat vanaf 08.45 uur klaar in het Recreatiecentrum De Bosrand, Schotslaan 32, 9561 TD Ter Apel. De groep van 9 km start om 09.15 uur en de groep van 7 km start om 09.45 uur. Beide groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars! Dit is nu mogelijk omdat de wandelaars heel gedisciplineerd de 1,50 meter afstand aanhouden!



We wandelen door de bossen naar de authentieke Schotslaan waar monumentale woningen staan. We vervolgen ons pad door het mooie Parkbos van het Klooster en zien verderop eeuwenoude beuken. We wandelen door de prachtige natuur langs de Ruiten Aa en daarna langs de Bosbeek terug naar het Ruiten Aa kanaal. We vervolgen ons pad langs het Ago-dorp en Eco-dorp en zo komen we terug in de Bosrand. Af en toe staan we even stil en vertellen de wandelcoaches in ’t kort iets over hetgeen we zien en beleven.

De wandeling kost €2,00. Met gepast geld contant betalen. Alle consumpties zijn voor eigen rekening.

Opgave wandeling is verplicht vanaf donderdag 18 juni 2020 om 18.00 uur!

Mail: info@uwwandelcoach.nl of bel 06 15 02 79 99. Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend afgemeld via de mail.

Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!

