Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en burgemeester Cora-Yfke Sikkema onthullen informatiepanelen bij De Wissel

MIDWOLDA – Vanmiddag vond bij Gasterij Smits de presentatie van de eerste fase van de inrichting van De Wissel plaats.

Aan de Wissel en het Wissellaantje in Midwolda stond voorheen sociale woningbouw. De huizen zijn gesloopt en in 2015 heeft een groep inwoners van Midwolda zich verenigd in de werkgroep De Wissel. Deze stichting zet zich in voor een nieuwe invulling van de open plek die midden in hun dorp is ontstaan.

In overleg met Staatsbosbeheer, eigenaar van het bosje aan de rand van de ‘open plek’, werd een plan bedacht om het bosje gevarieerder te maken. Op 5 september 2018 verrichtte wethouder Erich Wünker de officiële starthandeling voor de nieuwe invulling van De Wissel. In het voorjaar van 2020 zijn er in het kader van NLDoet fruitbomen geplant, er is een waterpartij aangelegd en leerlingen van het Alfa-college maakten een houten brug.

Met de grond die vrijkwam bij de aanleg van deze waterpartijen heeft de stichting op een al van nature ontstane verhoging een landschapsbalkon aangelegd. Dit balkon geeft een uniek kijkje over het landschap van Midwolda.

Vanmiddag werden bij Gasterij Smits de plannen voor de volgende fase bekend gemaakt. Zo zijn er plannen voor een jeu de boules baan, een beweegbare speeltuin en sanitaire voorzieningen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en burgemeester Cora-Yfke Sikkema waren bij de presentatie aanwezig. Samen onthulden ze twee informatiepanelen op het landschapsbalkon en vervolgens namen ze een kijkje op het terrein.

Foto’s en info: Hemmo Kuiper