Gronings Vuur in Oldambt: New Amped

WINSCHOTEN – Op 27 en 28 juni is op RTV GO de docufilm ‘New Amped’ te zien. De film is een project van Gronings Vuur en is gemaakt samen met jonge lokale cultuurmakers uit Oldambt. Met muziek, dans, video, dichtkunst, songs en verhalen nemen de jongeren het publiek mee in hun gedachtewereld. New Amped brengt het verhaal van Oldambt, terugkijkend naar het verleden en vooruitblikkend naar de toekomst.

Vertoning film

De film wordt op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni vertoond op RTV GO. De film start om 19:00 en duurt een uur. De docufilm is daarna ook online te zien via RTV GO en via het YouTube-kanaal van Gronings Vuur. In september wordt, als de coronamaatregelen dat toestaan, de film ‘live’ vertoond tijdens het Tellerlikkerfestival in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Jongeren die meedoen in de film doen dan ook een aantal acts.



Over Gronings Vuur

Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma. Met muziek, dans, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst laten de makers zien wat er zich in de provincie afspeelt. Gronings Vuur is in opdracht van de provincie Groningen ontwikkeld om de culturele infrastructuur in de provincie te versterken.

Overdracht

Op donderdag 11 juni vond de officiële overdracht van het Gronings Vuur plaats in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Het Gronings Vuur werd toen overgedragen van gemeente Midden-Groningen naar gemeente Oldambt. Bard Boon, wethouder cultuur, plaatste Oldambt op het kunstwerk waardoor de overdracht een feit was. Bard Boon: “Kunst en cultuur verbindt mensen. Je ervaart iets samen met anderen en dat geeft iets gemeenschappelijks. Het zorgt voor verbinding omdat je sámen een kunstuiting beleeft. En verbinding, zeker in een tijd als deze, is ontzettend belangrijk.”

