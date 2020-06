DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lingen

Gisteravond zijn bij een ongeval op de A31 tussen Emsbüren en Lingen twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen de auto van een 49 jarige vrouw uit Rheine een klapband kreeg. De automobiliste verloor de controle over haar voertuig en knalde tegen de vangrail. Hierbij raakte zij en een vrouw die bij haar in de auto zat gewond. Ze werden naar een ziekenhuis gebracht.

Twee andere auto’s raakten beschadigd doordat zij over onderdelen van de auto van de vrouw reden. De weg is in de richting Emden ter hoogte van het ongeval drie uur volledig afgesloten geweest. Hierdoor ontstond er een file van twee kilometer. De totale schade wordt op 15.000 euro geschat.

Sögel

De politie is op zoek naar de eigenaar van een motortakel (zie foto). De machine werd op 14 juni ’s nachts om half drie aangetroffen. Een man trok het apparaat ter hoogte van de Mühlenstraße in Sögel achter zich aan. Deze persoon kon geen verklaring afleggen hoe hij aan het apparaat kwam. Tot nu toe is er geen aangifte van vermissing van de motorkraan gedaan.

Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim