Kunstkring Westerwolde exposeert in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Kunstkring Westerwolde exposeert op dit moment in bibliotheek Ter Apel.

Kunstkring Westerwolde wil zich graag laten zien aan het publiek en geïnteresseerden. Allen hebben ze interesse in kunst en praten graag over hun passie. Kunst in de vorm van schilderkunst, vilttechnieken, ruimtelijke kunst, quilt art, tekenen, ertsen, keramiek, textiel, hout en noem maar op..

De leden exposeren momenteel in de bibliotheek in Ter Apel. Deze is vanaf 15 mei weer geopend met een beperkte dienstverlening. Het maximale aantal bezoekers is 15 personen. De toegang is natuurlijk gratis.

Over Kunstkring Westerwolde

Stichting Kunstkring Westerwolde brengt mensen in en rond de gemeente Westerwolde, die als amateur of professional met kunst bezig zijn, bij elkaar. Iedereen is in principe met zijn eigen kunst bezig. Maar bij de Kunstkring biedt “SAMEN” de mogelijkheid tot wederzijdse inspiratie, gezamenlijke activiteiten en exposities. Eens per maand is er een gezellig treffen in het “Kunstcafé”.



Meer info www.kunstkringwesterwolde.nl of mail naar info@kunstkringwesterwolde.nl of volg hun Facebook- of Instagram pagina.



Openingstijden bibliotheek Ter Apel:

maandag: 13:00-17:00

woensdag: 13:00-17:00

vrijdag: 13:00-17:00

Foto’s: André Dümmer