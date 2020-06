Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 19 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

BETER WEER

Na de natte dag van gisteren is het vandaag een stuk beter want het is mooi opgeklaard en er blijven vandaag flinke zonnige perioden. Wel ontstaan er ook stapelwolken en daaruit kunnen in de loop van vanmiddag en het begin van de avond lokale regenbuien vallen. Maar veel plaatsen blijven helemaal droog en de maximumtemperatuur is 21 a 22 graden. De wind wordt zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Morgen is er een zwakke tot matige westenwind en dat geeft mooi Hollands lenteweer met flink wat zon en de bekende stapelwolken. Maar heel warm is het ook dan niet, met een maximumtemperatuur van 21 graden.

Zondag begint zonnig maar eindigt met meer bewolking en mogelijk een drup regen, maar volgende week wordt het door een hogedrukgebied zonnig met eerst middagtemperaturen van 22 tot 24 graden, maar vanaf dinsdag wordt het duidelijk warme en na woensdag kan het 30 graden worden.