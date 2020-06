Steunpunt thuiszorg Ter Apel van Zorggroep Meander verhuist naar Vijverstraat 49A

TER APEL – In mei is het steunpunt thuiszorg van Zorggroep Meander vanuit de aanleunwoningen van locatie Kloosterheerd verhuisd. Het nieuwe adres is Vijverstraat 49A in Ter Apel.

Met deze nieuwe locatie zijn de wijkverpleegkundigen beter zichtbaar in de wijk en kunnen bezoekers gemakkelijker langskomen. Voor de cliёnten uit de wijk verandert er verder niets. De wijkverpleegkundigen blijven daardoor bereikbaar voor de wijk. Bezoekers kunnen langskomen op het nieuwe adres.

Het steunpunt thuiszorg is beschikbaar voor (familie van) ouderen in de regio die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Het kantoor van de wijkverpleegkundige is hier gevestigd. Het steunpunt is elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur geopend. Een gesprek met de wijkverpleegkundige kan ook aangevraagd worden op afspraak.

