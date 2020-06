Tijdelijke wijziging omleidingsroute N366 Pekela – Alteveer

NIEUWE PEKELA, ALTEVEER – Voor de stremming van de provinciale weg N366 tussen Pekela en Alteveer geldt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni tijdelijk een andere omleidingsroute. Er wordt dan aan een deel van de huidige omleidingsroute gewerkt, op de N33 tussen Veendam en Gieten. De tijdelijke omleidingsroute gaat over de gemeentelijke wegen, van zowel Veendam als Stadskanaal. Automobilisten worden opgeroepen hun navigatie uit te zetten en de borden langs de weg te volgen.

Omleidingsroute

Van vrijdagavond 19 juni 20.00 uur tot zondagmiddag 21 juni 12.00 uur wordt er gewerkt aan de N33 tussen Veendam en Gieten. De weg is dan in beide richtingen gestremd. De tijdelijke omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Deze tijdelijke omleiding geldt alleen voor dit weekend.

Gelijktijdige stremming

Helaas vallen de werkzaamheden en stremming op de N33 komend weekend samen met die op de N366. Bij het plannen van de stremmingen is het verband tussen beide werkzaamheden en aanvragen niet tijdig opgemerkt. Dat is heel vervelend. Er is uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om de planning aan te passen, maar dit is helaas niet mogelijk. Het verplaatsen van de werkzaamheden heeft namelijk ook weer grote gevolgen voor andere werkzaamheden en projecten.

N366

De provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel was jarenlang één van de meest onveilige wegen in de provincie Groningen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de maatregelen om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. Eind dit jaar is de weg helemaal klaar.

Bron: Provincie Groningen