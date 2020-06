Waddenfonds geeft geld voor vernieuwing camping Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – De camping van Voetbalvereniging Bad Nieuweschans krijgt 50.000 euro van het Waddenfonds.

Het Waddenfonds steekt € 160.000,– in vier projecten die toerisme en recreatie verbreden en versterken en tegelijkertijd leiden tot een grote leefbaarheid en samenhang in de omgeving. De projecten vallen onder het Budget Lokale Innovaties (BLI) van het Waddenfonds. Dit is een subsidieregeling die kleinschalige, vernieuwende lokale projecten wil ondersteunen om daarmee de leefbaarheid in het Waddengebied te vergroten.

Voetbalvereniging Nieuweschans is vermoedelijk de enige voetbalclub in Nederland die een eigen camping exploiteert. Het is een kleinschalige, gemoedelijke camping aan de rand van Bad Nieuweschans. De accommodatie wordt nu mede met geld van het Waddenfonds geheel vernieuwd; zo komen er nieuwe toiletten en douches en wordt een camperplaats aangelegd. De camping wordt breed gedragen door de inwoners van de grensplaats en vooral gerund door vrijwilligers. De totale kosten van het project bedragen € 184.460,–. De bijdrage van het Waddenfonds is € 50.000,–.

De huidige kinderboerderij van Vakantiepark De Krim in De Cocksdorp op Texel wordt omgetoverd tot “De Krim Natuuravontuur”. Hier komen diverse educatieve en natuurlijke elementen, zodat jonge kinderen op een speelse manier in aanraking komen met de unieke natuurwaarden van het Waddengebied. De totale kosten van het project bedragen € 142.585,–. Het Waddenfonds draagt

€ 50.000,– bij.

Het dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd wordt verbouwd en krijgt een geheel nieuw interieur en een betere indeling. Tegelijk wordt het gebouw energiezuiniger gemaakt. De gebruiksmogelijkheden worden op die manier vergroot. Zo komt er onder meer een jeugdhonk voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De kosten voor de renovatie en verbouw bedragen in totaal € 325.000,–. Het Waddenfonds subsidieert het project met € 50.000,–.

Camping Boetn Toen in Pieterburen wordt een duurzame waddencamping, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. Hierdoor worden de samenhang en vitaliteit in de regio vergroot. De totale kosten van het project zijn € 51.550,–, waarvan het Waddenfonds € 10.000,– bijdraagt.

