Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 20 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

VRIJ VEEL ZON VANDAAG

Het is vandaag de meeste tijd stabiel en vrij zonnig, met stapelwolken, maar in de namiddag en het begin van de avond is er opnieuw kans op een bui. Dat zullen trouwens niet zulke zware buien zijn als gisteren. De maximumtemperatuur is 21 a 22 graden, de wind wordt matig uit west tot zuidwest.

Vannacht is het helder en morgenochtend is er nog af en toe zon, maar morgenmiddag komt er meer bewolking en door een zwak front is er morgenavond is er kans op wat regen. Maximum ook morgen tot 22 graden, dan is er een matige zuidenwind.

Maandag begint een zomerperiode die in ieder geval tot vrijdag gaat duren. Maandag is er zon met stapelwolken en dan wordt het 21 graden, daarna is het zonnig met dinsdag maximum rond 24 graden, en woensdag en donderdag 27 tot 30 graden.