DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermiddag is tussen twaalf uur en kwart over drie ingebroken bij een opslagloods aan de Emmelner Straße. Er werden goederen ter waarde van zo’n 600 euro gestolen.

Gistermorgen is om 8.50 uur bij een ongeval op de Panzerstraße een 69 jarige man uit Twist zwaargewond geraakt. De man verloor door onbekende oorzaak de controle over zijn vrachtwagen. Hij kwam in de berm terecht, waarna de vrachtwagen op de zijkant in een groenstrook belandde. De man is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Papenburg

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij het sorteercentrum van de Deutschen Post aan de Friederikenstraße. De daders kwamen via een raam de hal binnen en stalen de inhoud van twee pakketten. Twee andere pakketten werden wel geopend maar niet meegenomen.