Kind van vier verdrinkt in de Hahnentanger See

WESTRHAUDERFEHN – Vanmiddag is in de Hahnentanger See in Westrhauderfehn een vierjarige jongen verdronken.

Een jongen van vier jaar is vanmiddag bij een bruggetje in de Hahnentanger See in Westrhauderfehn in het water gevallen. De ouders en een aantal passanten hebben in het water naar het kind gezocht. Ook werden de brandweer van Westrhauderfehn en Burlage, een ambulance, de brandweervaartuig van brandweer Holterfehn, een duikploeg en de reddingshelikopter Christoph 26 gealarmeerd.

Enkele minuten nadat de duikers te water gingen werd het kind gevonden. Na reanimatie werd het slachtoffertje per helikopter naar het ziekenhuis in Oldenburg gebracht. Daar is hij vanavond overleden.