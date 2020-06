Gemeentebelangen Oldambt: ‘bouwput Finsterwolde nog steeds niet gedempt’

FINSTERWOLDE – De bouwput aan de H.J. Siemonsstaat te Finsterwolde heeft al meermalen op de Oldambtster politieke agenda gestaan. Zo heeft meer dan een jaar geleden Dorpsbelangen er bij het gemeentebestuur op aangedrongen om de ongeveer drie meter diepe put te dempen in verband met het gevaar voor spelende kinderen en heeft Gemeentebelangen het college verzocht om bestuursdwang toe te passen. Tot nu toe zonder zichtbaar resultaat.

Bouwput niet gedempt

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Eind vorig jaar heeft de gemeente overeenstemming bereikt over de aankoop van het perceel waarin de bouwput is gelegen. Het college heeft toen aangegeven dat de problemen met de bouwput zouden worden opgelost. Dan zou je toch denken dat een half jaar later de problemen wel tot het verleden zouden horen? Maar helaas is dat niet het geval. Zondag is mij namelijk gebleken dat de bouwput nog steeds niet gedempt is.’’

Wildernis

Ger Klein vervolgt: ,,Niet alleen is de bouwput niet gedempt, het perceel is één grote wildernis. Het is zelfs zo erg dat de eigenaar van het naastgelegen perceel hier schade van ondervindt. Zijn schutting en bestrating zijn door het onkruid aangevreten en takken van bomen hangen op zijn garage. Ik schaam mij er eerlijk gezegd voor dat de gemeente het zover heeft laten komen.’’

Verzoek aan het college

Gemeentebelangen heeft het college verzocht om op korte termijn alsnog in actie te komen. Ger Klein hierover: ,,Het college dient er wat ons betreft in de eerste plaats voor te zorgen dat de kelder en de damwanden van de bouwput alsnog worden verwijderd, het water wordt afgepompt en het gat wordt opgevuld met grond. Ten tweede dient het perceel in een nette staat te worden gebracht en ten derde vinden wij dat het college in overleg moet treden met de eigenaar van het naastgelegen perceel over de ontstane situatie.’’

Gemeentebelangen stelt de volgende vragen aan het college:

Bent u (alsnog) bereid om op de kortst mogelijke termijn (uiterlijk binnen 4 weken) een einde aan de situatie te maken door ervoor te zorgen dat de kelder en damwanden worden verwijderd, het water wordt afgepompt en het ontstane gat wordt opgevuld met grond? Zo nee, waarom niet en op welke wijze gaat u deze situatie dan oplossen? Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn (uiterlijk binnen 4 weken) de wildernis op het perceel te verwijderen, althans in ordentelijke staat te brengen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om in overleg te treden met de eigenaar/gebruiker van het perceel H.J. Siemonsstraat 50 en indien die eigenaar/gebruiker daarmee akkoord gaat, de wildernis op de strook naast de schutting op de kortst mogelijke termijn (uiterlijk binnen 4 weken) te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

Ingezonden door Gemeentebelangen Oldambt