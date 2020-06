VEENDAM, BARCELONA – Ongelooflijk hoe een leven in nog geen week tijd kan veranderen!

“Het gaat ongelooflijk goed met Chantal Jonk uit Veendam” schrijft haar familie op Facebook. Ze kan weer zitten en genieten van het uitzicht. Chantal lijdt aan de aandoening EDS hypermobiel. Ze werd maandag 15 juni geopereerd in een kliniek in Barcelona. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een crowdfunding actie door haar familie en vrienden. Heel veel mensen leefden met de jonge vrouw mee en doneerden geld. Ook werden er allerlei acties en evenementen georganiseerd om het benodigde bedrag van ruim 120.000 bij elkaar te krijgen.

Dinsdag 9 juni kwam Chantal Jonk in de kliniek in Barcelona aan. Ze werd daar liggend, onder begeleiding van medisch personeel, met een speciaal vliegtuig naartoe gebracht. Er werd op sea-level gevlogen, zodat er geen onverwachte dingen konden gebeuren met verhoogde luchtdruk op normale vlieghoogte. Dit in verband met de al aanwezige problemen, welke ervoor zorgen dat er 30% te weinig doorstroming is van het bloed naar de hersenen wat op de begane grond zorgt voor o.a. de spastische aanvallen bij Chantal. Er kon gevlogen worden op een moment dat zij geen last had van het daglicht. De moeder van Chantal is bij haar in Barcelona. Door middel van (beeld)bellen blijven haar dochter, vrienden en familie in Nederland van de ontwikkelingen op de hoogte. Voor het hele verhaal klik HIER.

Maandag 15 juni is Chantal geopereerd. Hierbij is de bovenkant en de onderkant van haar nek vastgezet. Hierdoor wordt een onnatuurlijke kromming van haar nek aangepast. Hoe goed de operatie is geslaagd vertelt Chantal jullie zelf in onderstaande video: