DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vrijdagavond is om half zeven bij een ongeval op de Dieler Straße een 33 jarige vrouw uit Walchum zwaargewond geraakt. De motorrijdster werd door een 38 jarige automobilist uit Heede over het hoofd gezien, toen deze linksaf wou slaan. Door de aanrijding belandde de motorrijdster tegen de vangrail, werd vervolgens gelanceerd en bleef zwaargewond op de grond liggen. Ze liep hierbij onder anderen meerdere beenfracturen op.

De motor kan als verloren worden beschouwd. De Mercedes van de man uit Heede raakte licht beschadigd.

Gistermorgen is om vijf over half zes een aan de Kirchstraße in Weener- Holthusen geparkeerde Audi moedwillig beschadigd. Getuigen zagen dat een 38 jarige man uit Weener eerst tegen de linker buitenspiegel schopte. Vervolgens trapte hij tegen de deur aan de bestuurderskant en de bumper van de auto. De man was toen de politie arriveerde al weer verdwenen. Zijn naam en adres is bij de politie bekend. De 31 jarige, eveneens uit Weener afkomstige, eigenaar van de Audi heeft aangifte gedaan.

Papenburg

Tussen vrijdagmiddag en zaterdagmiddag is ingebroken bij een kantoor aan de Schulze-Delitzsch-Straße. De daders sloegen een raam in en doorzochten de ruimtes. Voor zover men kan nagaan is er niets gestolen. De aangerichte schade wordt op 1.000 euro geschat.

Meppen (Esterfeld)

Drie personen hebben zaterdagochtend om acht uur een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Anemonenweg in Esterfeld. Ze werden echter overlopen door een getuige. Ze gingen er eerst te voet en vervolgens op een fiets vandoor. In een bos in de omgeving trof de politie spullen aan die uit het tuinhuisje bij de woning waren gestolen en daar mogelijk waren neergelegd om later opgehaald te worden. Van een van de daders is een signalement bekend: hij was ongeveer 20 jaar, 1.75 m lang met een corpulent postuur. Hij was gekleed als een “skater”, met een donker petje, een zeer wijde zwart/witte hoodie en een donkere broek. Hij droeg een opvallende zilverkleurige ketting met hanger.

Meppen

Zo’n twintig personen hielden gistermiddag in het centrum van Meppen een vreedzame demonstratie tegen racisme en politiegeweld. Dit naar aanleiding van een incident op 18 juni j.l., waarbij een 23 jarige man uit het Afrikaanse Guinee door de politie in zijn bovenbeen werd geschoten, toen hij in een dokterspraktijk en een woning aan het Kanal in Twist meerdere personen en later toegesnelde agenten met een mes bedreigde. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De demonstratie was live via social-media te volgen. Hier werd door zowel door voor- als tegenstanders veelvuldig op gereageerd. De politie heeft de reacties vastgelegd en onderzoekt deze op relevantie.

Haren

Zaterdagmiddag is de brandweer van Haren uitgerukt naar een woning aan de Gerhard-Book-Straße. Daar had de 70 jarige bewoner onkruid verwijderd met een onkruidbrander. Daarbij werd niet alleen het onkruid weggeschroeid maar vatte ook een stapel brandhout vlam. Het vuur beschadigde eveneens de aangrenzende woning. Over de hoogte van de schade is niets bekend.