Minimartre in en rond OBS op d’Esch te Sellingen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 21 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZOMERSE WEEK

Vanmiddag zal de bewolking toenemen maar er is nog af en toe zon en het blijft droog. Ook wordt het vrij warm met een maximumtemperatuur van 23 a 24 graden, en een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond is het zwaar bewolkt en dan is er kans op een drup regen of een kleine bui, maar veel plaatsen blijven droog. Vannacht klaart het op en morgen wordt het daarna vrij zonnig met stapelwolken. Maximum morgen rond 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Dinsdag is er door een hogedrukgebied weinig wind en dan is het zonnig met 23 a 24 graden in de middag. Woensdag en donderdag wordt het 26 tot 28 graden, vrijdaq lijkt 30 graden bij ons haalbaar.