SP Oldambt dient motie in om aan te sluiten bij de Coalition of the Willing

OLDAMBT – SP Oldambt staat achter de oproep van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children aan de gemeenten om zich te verenigen in een verband van welwillende gemeenten (Coalition of the Willing).

Hierin hebben ruim honderd gemeenten en een aantal provincies zich verenigd, met als boodschap dat 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen vanaf de Griekse eilanden een veilige plek in Nederland moeten krijgen. Nederland heeft bij monde van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aangegeven niet bereid te zijn om kinderen op te vangen.

SP raadslid Harma Nobbe” Ze trekt geld uit voor opvang ter plekke. Daar zijn de kinderen niet van het één op het andere moment mee geholpen. Er is nu echt geen tijd meer te verliezen, Nederland moet direct in actie komen en verantwoordelijkheid nemen! Vluchtelingenkinderen zitten in de Griekse kampen vast in onmenselijke en onveilige omstandigheden: zonder onderwijs, zonder voedsel, zonder medische zorg, zonder bescherming. Het gaat hier om weeskinderen.”

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni a.s. zal Nobbe namens de SP een motie indienen en hoopt van harte dat Oldambt zich aansluit bij deze honderd welwillende gemeenten en dus ook bereid is enkele van deze kinderen op te nemen. Inmiddels heeft de Christen Unie laten weten deze motie van harte te ondersteunen.

Ingezonden