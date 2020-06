Zomer 2020 bij Kunst en Cursus in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Bij Mieke van Es is op 5 juli en 2 augustus een zomerexpositie. Ook bent u welkom een kijkje te nemen in de natuurtuin. Het wemelt er van de roodstaarten, reeën en rozen. Toegang is gratis.

De schilderijen en tekeningen van Mieke hebben veelal de natuur als onderwerp. Het werk is divers; van heel realistisch tot abstract en over het algemeen zeer kleurrijk.

Je kunt tijdens het open atelier ook informatie krijgen over de zomerworkshops, kunstuitleen en cursussen die in september starten. Kijk verder op de website www.miekevanes.exto.nl.

Deze zomer kan men ook op andere data atelier en tuin bezoeken als men een afspraak maakt.

Workshops op 10 juli en 14 juli: tekenen en schilderen naar de natuur

De workshops zijn voor jong en oud, voor zowel beginners als gevorderden. Met mooi weer gaan ze naar buiten! Er is veel te zien waar je mee aan de slag kunt. Wat dacht je van dieren schetsen, landschap schilderen, componeren met bloemen, grassen tekenen etc. Ze werken met verschillende teken- en schildermaterialen op papier en karton. Je krijgt begeleiding van kunstenaar en docent Mieke van Es. Met minder mooi weer werken we in het atelier. Het maximale aantal deelnemers is 6 personen. Een workshop duurt van 13.30 tot ca 16.00 uur.

Atelier Kunst en Cursus, Mieke van Es, Oudelaan 13 9695VP Bellingwolde

miekevanes@kpnmail.nl

www.miekevanes.exto.nl

Ingezonden