Brandweer blust brand in vrachtwagen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 22 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZOMERWEER OP KOMST

Na de bewolking van gisteren neemt de zon het vandaag over, al komen er ook vrij veel stapelwolken bij. Maar het blijft droog en er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. De maximumtemperatuur komt daarbij uit op ongeveer 23 graden.

Morgen komt daar 1 of 2 graden: op veel plaatsen wordt het 25 graden. Daarbij is het zonnig en vannacht dus helder, met een daling van temperatuur in de vroege ochtend tot rond 11 graden.

En ook woensdagochtend is er nog wat koelte, maar daarna is het zomers warm met maximum woensdag rond 27, en daarna van 28 tot 30 graden. Het blijft nog zonnig en vrijwel onbewolkt, met vrijdag mogelijk een regen- of onweersbui.