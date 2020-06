Brug over Hekmansdiep is afgesloten

BLIJHAM – De brug over het Hekmansdiep aan de Venneweg in Blijham is afgesloten.

Ingenieursbureau Westenberg deed jaren geleden onderzoek naar de staat van onderhoud van bruggen in de voormalige gemeente Bellingwedde. Een van de bruggen die toen een laag rapportcijfer kreeg was de Vennebrug over het Hekmansdiep in Blijham. Er werden vraagtekens gezet bij de draagkracht van de brug, waar dagelijks zware tractoren overheen rijden.

De brug wordt nu opgeknapt. De gasleiding die aan de brug bevestigd was is nu een ondergrondse leiding. Hoe lang de reparatiewerkzaamheden gaan duren is niet bekend.

De brug is deze week afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Foto’s: Hilvert Huizing