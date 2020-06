Buurtvereniging Rondom ’t Veloat zamelt woensdag het oud papier in

NIEUWE PEKELA – Woensdag 24 juni haalt Buurtvereniging Rondom ’t Veloat het oud Papier op.



Ondanks het coronavirus halen we ook op woensdag 24 juni het oud papier bij u op. Iedere laatste woensdagavond van de maand komen we bij u langs voor het ophalen van het oud papier.



We beginnen om 17.30 uur en halen het papier op in de volgende straten: Zuidwendingerweg, Abr. Westersstraat, Alb. Reijndersstraat, Onstwedderweg, Beneden Polderweg, Verlaatjeswijk, Grenswijk, Drentenborgstraat, H. Hinderstraat/W.H. Bosgrastraat tot en met de brug bij steenfabriek Stratingh.



U mag de grijze container (oud papier) bij de weg plaatsen. Is de container vol en wilt u het overige papier ook kwijt? Zet het dan in dozen naast de container. Heeft u veel papier en wilt u het eerder kwijt dan op de laatste woensdag van de maand, neem dan contact op met Albert Wubs telnr. 0597-612201 of via tveloat@home.nl. We zullen het papier dan tussentijds bij u komen ophalen. Ook kunt u ons bellen en mailen als u van uw (oud-) ijzerwaren kwijt wilt!



Verder volgen wij de maatregelen van het RIVM en de overheid, dat wil zeggen dat alle overige activiteiten van de buurtvereniging tot 1 september zijn geannuleerd of worden verplaatst. Kijk op www.rondomtveloat.nl voor het laatste nieuws.

We hopen dat u ons wilt steunen in deze periode!



Buurtvereniging Rondom ’t Veloat