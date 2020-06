Gemeente Westerwolde start weer de verkoop van zwembadabonnementen

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde start weer met de verkoop van zwembadabonnementen voor de buitenbaden.

Sinds 30 mei zijn de buitenbaden in Westerwolde weer geopend. Omdat er in verband met de corona maatregelen aangepast gezwommen moest worden is besloten om alle gekochte zwemabonnementen terug te betalen.

Omdat het “normale zwemmen” steeds meer mogelijk is, biedt de gemeente toch de mogelijkheid om een zwembadabonnement te kopen. Het zwemseizoen is dit jaar korter dan normaal, 13 weken in plaats van 18 weken. Daarom is de prijs aangepast. Jeugd en volwassenen betalen dezelfde prijs.

Wil je zeker zijn dat je kunt zwemmen? Je kunt per uur, met een maximum van twee uur, reserveren. Het is nog steeds mogelijk om 1 euro per uur te betalen.

Alle maatregelen blijven van kracht. Op deze website lees je daar meer over: www.westerwolde.nl/zwemmen

Bron: Gemeente Westerwolde