PEKELA, STADSKANAAL, VEENDAM – Gronings Vuur zoekt talent uit de regio Pekela, Stadskanaal en Veendam.

Gronings Vuur zoekt jongeren die het leuk vinden om samen een cultureel evenement te bedenken en vorm te geven (met als thema: WATER). Ben jij tussen de 12 en 20 jaar? Hou je van kunst en cultuur? Dan is dit iets voor jou! Of ken je iemand tussen de 12 en 20 op wie dit van toepassing is? Stuur dan een mail naar: gea@groningsvuur.nl. Opgave is verplicht in verband met Corona-maatregelen.



Op 30 juni vanaf 19.30 uur gaat Gronings Vuur met jongeren in gesprek over hun ideeën. Dat gebeurt in Discotheek FOX Nightlife, Hoofdstraat 94 in Stadskanaal.



Samen met professionele makers gaan jongeren dit najaar een evenement maken voor inwoners in de regio Pekela, Stadskanaal en Veendam. Het evenement vindt plaats op een buitenlocatie in deze regio, ergens half oktober 2020.



Dus ben je of ken je een jongere tussen de 12 en 20 jaar die geïnteresseerd is in: zang, dans, fotografie, video, dichten, gaming, deejay, muziek, kunst, decor, vloggen, strips, tekenen, (grafische) vormgeving of de organisatie ervan? Laat het dan weten!

Ingezonden