DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond hebben agenten van het grensoverschrijdend politieteam een 29 jarige inzittende van een internationale bus aangehouden. De bus was kort daarvoor de grens gepasseerd en werd om half elf ter controle naar de parkeerplaats Bunderneuland geleid.

De 29 jarige Duitser werd gezocht omdat hij nog een boete had openstaan van 1.125,00 euro. Deze boete kreeg hij in 2017 opgelegd wegens fraude. De man kon het bedrag meteen aftikken. Hierdoor bleef hem een gevangenisstraf van 75 dagen bespaard. Hij mocht na het betalen van de boete verder reizen.

Haren

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Landesstraße 48 tussen Haren en Wesuwe drie personen zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 48 jarige man uit Meppen bij het inhalen van een voertuig twee tegemoetkomende motorrijders over het hoofd zag. De beide motorrijders kwamen ten val en de automobilist kwam met zijn Nissan tegen een boom tot stilstand. De gewonden werden met spoed naar ziekenhuizen in de regio gebracht. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Papenburg

Vrijdag zijn opnieuw stenen op de rails van het spoor tussen Rheine en Emden gelegd. De stenen, die lagen op het spoor bij de Falkenstiege in Papenburg, werden op tijd ontdekt door een machinist van de Westfalen Bahn. Hij heeft de stenen verwijderd en de politie geïnformeerd.

De politie heeft het stuk spoor afgezocht en meerdere stenen verwijderd. Ook was er al een trein over een aantal stenen gereden. Kort nadat de agenten vertrokken waren, meldde een machinist van een andere trein dat er al weer stenen op de rails lagen.

Vermoedelijk zijn de stenen door kinderen op de rails gelegd. De politie neemt het incident hoog op en waarschuwt kinderen en hun ouders dat het spoor geen speelplaats is.

Vanmiddag is om één uur bij een ongeval op de Johann-Bunte-Straße in Papenburg een 52 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Hij werd over het hoofd gezien door een 58 jarige bestuurder van een Opel toen deze vanuit de richting Splitting rechts de Lüchtenburg indraaide. Bij de daaropvolgende aanrijding kwam de motorrijder met zijn Harley-Davidson ten val en raakte zwaargewond aan zijn voet.

Fresenburg

Tussen zeven en twintig juni is in de omgeving van de Galgenbergweg een buitenboordmotor van het merk Yamaha 15 A gestolen. De motor zat goed gezekerd aan een visboot. Deze lag vlakbij de haven.

Meppen

Vrijdag is op de parkeerplaats van Hagebau aan de Fürstenbergstraße tussen 10.00 en 20.00 uur een geparkeerde grijze Opel Astra aangereden. De auto raakte daarbij beschadigd. De veroorzaker is weggereden zonder gegevens achter te laten. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.