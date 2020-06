Ludieke diplomering bij RSG Ter Apel

TER APEL – RSG Ter Apel organiseert dit jaar een ludieke diplomering.

Voor de 250 geslaagde leerlingen organiseert RSG Ter Apel dit jaar een ludieke diplomering, met een heuse ‘Tour of Fame’. De school is erg trots op de leerlingen en vindt dat ze extra aandacht verdienen, door in het zonnetje gezet te worden met een feestelijke afsluiting na zo’n bijzondere en lastige examenperiode. Het gala moeten ze ook al missen en daarom dus deze ‘Tour of Fame’.



Het organiseren had nogal wat voeten in de aarde, omdat de school zich natuurlijk moet houden aan de richtlijnen van het RIVM. De leerlingen komen per klas, met hun ouders/verzorgers (max. 2 genodigden), feestelijk gekleed en in een mooi of bijzonder voertuig in optocht (onder begeleiding) naar het hoofdgebouw (Het monument) en verzamelen daar op het veld vóór de school waar de school een mooie feest-locatie heeft gecreëerd. Hier worden ze, onder het genot van een hapje en een drankje en gezellige muziek van DJ Mitchel King, ontvangen door hun teamleider en gaan ze vervolgens achter elkaar, samen met hun ouders/verzorgers, over de rode loper naar binnen. Daar ondertekenen ze hun diploma, worden ze door een professionele fotograaf op de foto gezet en ontvangen ze een glaasje bubbels.

De route vervolgt zich door het schoolgebouw en weer naar buiten richting veld. Onderweg ontvangt iedereen bloemen, cadeaus en applaus van mentor, docenten en overig personeel van de RSG.



Op deze manier komen alle klassen aan de beurt, wat natuurlijk een hele organisatie is, die ook de nodige tijd vergt, maar dat heeft de school er heel graag voor over.

