Raadsvergadering met benoeming van Gert Engelkens als tussentijds wethouder

WINSCHOTEN – Vanavond is er onder voorzitterschap van Cora Yfke Sikkema, burgemeester van de Gemeente Oldambt een Raadsvergadering.

De Raadsvergadering begint om 20,00 uur. Een van de agendapunten is de benoeming van Gert Engelkens tot tussentijds wethouder. Engelkens is geboren en getogen in Beerta en wordt uiteindelijk op zijn 24e lid van de PvdA. In 2006 komt hij als raadslid in de gemeenteraad van Winschoten. In 2015 maakt hij de overstap naar de provincie. Daar was hij voorzitter van de Statenfractie. Nu gaat hij de portefeuille van voormalig wethouder Laura Broekhuizen in Oldambt overnemen.

Door de nog steeds geldende corona maatregelen is deze vergadering niet toegankelijk voor publiek.