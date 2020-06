Auto door brand verwoest in Emmen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 23 juni 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZON EN PER DAG WARMER

We gaan beginnen aan een zonnige en vrij warme periode, door een hogedrukgebied boven Noord-Nederland en morgen boven Denemarken. Daardoor is er vandaag een zwakke veranderlijke wind en wordt het vanmiddag ongeveer 25 graden.

Morgen is de maximumtemperatuur zo’n 27 graden, met een matige oostenwind. Benauwd zal het daarmee nog niet zijn en het is morgenochtend de eerste uren ook weer fris: minimum vannacht rond 11 graden.

Donderdag is het ook ’s ochtends al warmer met 20 graden of meer, donderdagmiddag wordt het 27 a 28 graden en een beetje drukkend warm. Dat is het ook vrijdag en mogelijk wordt het dan 30 graden, maar vrijdagavond is er kans op een regen- of onweersbui.