Bio-economie Groene Chemie project genomineerd voor Europese prijs

EEMS DOLLARD REGIO – Het Nederlands-Duitse INTERREG VAproject “Bioeconomie – Groene Chemie” van de Eems Dollard Regio (EDR) is genomineerd voor de REGIOSTARS Awards 2020. Het is het enige project in het gehele INTERREG VA-programmagebied langs de DuitsNederlandse grens dat in de categorie “Duurzame Groei/Circulaire Economie voor een Groen Europa” is genomineerd. De prijs wordt toegekend in vijf categorieën.

In het project Bio-economie werken Nederlandse en Duitse ondernemers en wetenschappers uit de gehele EDR in verschillende projecten aan de ontwikkeling van biobased materialen en een efficiënter gebruik van natuurlijke reststromen uit de land- en tuinbouw.

De projecten richten zich onder andere op bioraffinage van tagetes, productketens uit paludicultuur, biobased isolatiematerialen, biobased materialen voor 3D-printing en microspuitgieten, en duurzame vezels voor de garen- en tapijtindustrie. Gedetailleerde informatie over het project is beschikbaar op www.bioeco-edr.eu.

De REGIOSTARS AWARDS is een jaarlijkse wedstrijd die wordt georganiseerd door de Europese Commissie. Het doel van de wedstrijd is om goede praktijkvoorbeelden op het gebied van regionale ontwikkeling te identificeren en om innovatieve, door de EU gefinancierde projecten die aantrekkelijk en inspirerend kunnen zijn voor andere regio’s en projectmanagers, in de schijnwerpers te zetten.

Iedereen kan nu een stem uitbrengen: tot 9 juli kan iedereen stemmen voor het Bio-economie-Groene Chemie project op https://regiostarsawards.eu. Het is te vinden onder de tweede categorie, de Engelse titel is “Bioeconomy – Green Chemistry”. Een jury zal maximaal vijf finalisten per categorie selecteren, die op 9 juli bekend worden gemaakt. De online stemmen die tot dan toe zijn uitgebracht, zullen worden gebruikt om de winnaar van de publieksprijs te bepalen.

Ingezonden