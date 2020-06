DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermiddag is om kwart voor één bij een ongeval op de Emmelner Straße een jonge fietser gewond geraakt. Hij werd over het hoofd gezien door een tot nu toe onbekende automobilist die vanaf de Rakener Straße de Emmelner Straße in reed. Het slachtoffer, dat op het fietspad reed, moest voor de auto uitwijken en kwam daarbij ten val. Ook een oudere dame, die tegelijkertijd in tegengestelde richting op het fietspad reed, kwam ten val. Zij krabbelde daarna weer op en fietste verder. De fietser raakte gewond aan zijn hand.

De automobilist is even uitgestapt, maar reed daarna weer verder. Volgens getuigen reed hij in een busje van het merk VW of Ford. De politie verzoekt getuigen van het ongeval contact op te nemen.

Aschendorf

Gerdurende het weekend is ingebroken bij twee bedrijfspanden aan de Kollmannsweg en Emsmarsch in Aschendorf. Bij beide gebouwen werd een venster geforceerd en in de diverse ruimtes gezocht naar waardevolle spullen. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen. Er is voor 1.000 euro schade aangericht.

Heede

Zondagavond zijn bij een tankstation aan de Dersumer Straße in Heede diverse waardevolle zaken gestolen. De politie vermoedt dat de dader zich voor sluitingstijd liet insluiten en er om 23.40 uur via de nooduitgang met onder andere meerdere kassa’s vandoor ging.