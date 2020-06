Meer leefkracht voor mensen met diabetes dankzij subsidie

GRONINGEN – De provincie Groningen verleent een subsidie van €75.000 aan de Nationale Diabetes Challenge.

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation om mensen met diabetes op een laagdrempelige manier in beweging te brengen. Zij wandelen samen met professionals uit het zorg-, sport- en sociale domein om te werken aan een gezondere levensstijl. Door mensen met diabetes op deze manier te helpen hun leefkracht te versterken, kan de kwaliteit van leven aanzienlijk worden vergroot. In sommige gevallen kan het zelfs zorgen voor minder medicijngebruik.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Deze aanpak past binnen de doelstellingen van de provincie als het gaat om preventie en nieuwe initiatieven op het gebied van gezondheid en zorg. Menzis is ook betrokken bij dit initiatief. De zorgverzekeraar betaalt mee en biedt dit binnen zijn verzekeringspakket aan als preventieve gezondheidsmaatregel. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking om de gezondheid en daarmee de leefbaarheid in onze provincie te verbeteren.”



Opbouwen van een gezonde levensstijl

De NDC gaat in 2021 van start in Groningen en duurt tot en met 2023. Doel is het bevorderen van de gezondheid in de provincie en de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Gedurende 20 weken wandelen deelnemers minimaal één keer per week onder leiding van een professional. Hierdoor worden zij geholpen om een gezonde levensstijl op te bouwen. Enthousiaste deelnemers kunnen vervolgens worden opgeleid om zelfstandig een groep te begeleiden of door te wandelen en daarmee een structurele verandering te starten in hun eigen leefomgeving.



Samenwerking

Het is de bedoeling om de komende jaren samen met diverse Groningse partijen een werkwijze te ontwikkelen die werkt en uiteindelijk door zorgverzekeraars wordt vergoed. Menzis loopt voorop bij dit soort ontwikkelingen, vanuit de visie dat inzet op leefstijl en preventie helpt maatschappelijke kosten te verlagen en de toename van chronische aandoeningen helpt te voorkomen. De zorgverzekeraar zet daarom in haar kernregio’s, waaronder Groningen, enorm in op leefstijlinterventies zoals de NDC. Ook de Groninger Huisartsen Coöperatie en Huis van de Sport Groningen zijn enthousiast over dit initiatief.

