Ommelander Ziekenhuis past bezoekregeling aan

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis heeft de bezoekregeling aangepast.

Als je in het ziekenhuis ligt is er niets fijner dan bezoek krijgen. Omdat het gezellig is, omdat het afleiding geeft maar ook beter is voor je herstel. Door corona heeft het Ommelander Ziekenhuis heel lang strenge bezoekregels moeten hanteren. Dit gaat nu veranderen. Wellicht nog niet zo als in andere ziekenhuizen. Dit komt omdat ze door de compacte bouw bijvoorbeeld minder in en uitgangen hebben en het daardoor moeilijker is om patiënten en bezoekers voldoende te scheiden.

Wat gaat er veranderen:

– De bezoektijden worden verruimd van 16.30 naar 19.30 uur

– Patiënten mogen weer meer dan 1 bezoeker ontvangen, alleen niet tegelijkertijd. Wacht buiten en wissel elkaar ook buiten af

– Per bezoeker mag er 1 kind mee tot en met de basisschool leeftijd. Voor oudere kinderen geldt de reguliere bezoekregeling

Bron: OZG