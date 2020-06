Pascal Roemers nieuwe fractievoorzitter PvdA Statenfractie Groningen

GRONINGEN – De fractie van de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten Groningen heeft Pascal Roemers uit Adorp verkozen als fractievoorzitter. Pascal Roemers volgt Gert Engelkens op, die gisteren is geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Oldambt. Isolde den Haring uit de Wilp werd verkozen als vicefractievoorzitter. Mohn Baldew zal de vrijgekomen plek in de fractie innemen.

Pascal Roemers werkt als teamleider Ruimtelijk beleid bij de gemeente Aa en Hunze. Hij is sinds maart 2019 lid van Provinciale Statenfractie van de PvdA in Groningen. Daarvoor was hij enkele jaren voorzitter van de Groningse PvdA-afdeling. Pascal Roemers: ‘Het is een eer om nu fractievoorzitter te zijn van de PvdA. Uiteraard gaan we Gert missen. Gert had veel kennis en ervaring binnen de Staten. Bij dezen wil ik hem nogmaals heel veel succes wensen in Oldambt. De komende periode zullen we ons als fractie blijven inzetten voor een provincie waar leefbaarheid voorop staat. Dat betekent een veilige provincie, voldoende werkgelegenheid, goede bereikbaarheid voor iedereen, waarbij we de menselijke maat niet vergeten. Juist in deze tijd waarin corona toch zaken even in een andere versnelling brengt, moeten we ervoor zorgen dat we op elkaar letten en daarmee blijven gaan voor een sociaal Groningen.’

Ingezonden