Vanaf 1 juli weer orgelconcerten in Groningen

GRONINGEN – Voor de liefhebbers van het Groninger orgel is er goed nieuws: vanaf 1 juli kunnen zij weer live genieten van orgelmuziek in de verschillende kerken in de stad Groningen, zo meldt Stichting Groningen Orgelstad.

Door de lockdown vanwege de coronapandemie lag het concertseizoen sinds half maart helemaal stil. Na 1 juni waren er al sporadisch weer orgelconcerten te beluisteren, maar met de verdere versoepelingen die vanaf 1 juli gelden kunnen de meeste concertseries nu definitief weer doorgaan. Wel zullen de organisatoren duidelijke protocollen hanteren zodat er voldaan wordt aan de geldende veiligheidsvoorschriften en -maatregelen.

Verplicht aanmelden

In de praktijk betekent dit dat concertbezoekers verplicht zijn zich vooraf aan te melden om een plek te reserveren. Dit kan via de website van Stichting Groningen Orgelstad (www.groningen-orgelstad.nl) waarop alle concerten staan vermeld, met een link naar de ticketservice. Afhankelijk van de grootte van het gebouw kunnen er per concert maximaal 100 bezoekers worden toegelaten. Bij de concertlocatie geldt de 1,5 meter regel en daarnaast is er bij binnenkomst desinfectiegel beschikbaar om handhygiëne toe te passen. Bij gezondheidsklachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest of verhoging wordt men verzocht thuis te blijven.

De regels gelden voor alle concerten, zowel voor de verschillende avondconcerten als voor de lunchpauzeconcerten in de Martinikerk.

Voor de gratis toegankelijke concerten in de Jozefkathedraal en de Pelstergasthuiskerk moet men zich aanmelden via pelstergasthuis@hotmail.com.

Ingezonden