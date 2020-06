VVD zet in op Groninger toerismesector

GRONINGEN – De Groninger VVD-Statenfractie wil de komende jaren extra inzetten op toerisme en recreatie in de provincie Groningen. Vandaag presenteerde de Groninger Gedeputeerde Staten de startnotitie Toerisme, waarin de provincie haar toerismevisie uiteenzet.

“De toeristische sector is voor de Groninger ondernemers en economie van vitaal belang” aldus Statenlid Madà Miesen, “Vandaag is het startschot gegeven om serieus richting te geven aan het beleid voor groeiend toerisme, recreatie en evenementen in onze mooie provincie voor de komende jaren.”

Over 2019 droeg de toerisme- en recreatiesector voor 6,5% bij aan de werkgelegenheid onder Groningers. “Er is dus zeker nog potentie voor groei in het Noorden” vervolgt Miesen, “zo is het toerisme in ons land ongelijk verdeeld: er zijn plekken die overspoeld worden door toeristen, terwijl hier in Groningen de ruimte is.” Het aantal jaarlijkse toeristen in Nederland zal de komende jaren doorgroeien naar 29 miljoen, de liberalen willen dat deze ook Groningen weten te vinden.

“De vrijetijdseconomie is één van de meest kansrijke sectoren voor onze provincie, dus wat de Groninger VVD-Statenfractie betreft zetten we daar vol op in” aldus het liberale Statenlid. “Alle ondernemers, maar zeker ook deze ondernemers, worden tegelijkertijd hard geraakt door de maatregelen die genomen zijn door de Corona crisis.” Het provinciebestuur heeft reeds een bijdrage van 11,5 miljoen beschikbaar gesteld om het leed bij deze ondernemers te verzachten, daarnaast willen de liberalen dat er stevig beleid komt om het Groninger toerisme weer in bloei te zetten.

“Het Groningse DNA moet beter zichtbaar gemaakt worden zodat iedereen ons ook weet te vinden. Wij onderschrijven de uitgangspunten van het nieuwe beleid: het beter benutten van de koppeling tussen stad en ommeland, betere digitale zichtbaarheid van het Groninger aanbod, het verbeteren van de vaarrecreatie, lokale evenementen, het aanbieden van recreatieve routes en natuurlijk de kansen van ons cultureel erfgoed.”

“Uiteindelijk gaat het erom dat we al het moois dat Groningen te bieden heeft, met elkaar verbinden en de wereld laten zien dat het hier goed toeven is. Meer toeristen die ook langer blijven en meer besteden, betekent groei van onze economie en werkgelegenheid. Dat is goed voor onze ondernemers en inwoners. Er gaat nog steeds niets boven Groningen!”

Ingezonden