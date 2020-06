Eerste tiny houses van Groninger Huis geplaatst

WAGENBORGEN – De eerste drie tiny houses van Woonstichting Groninger Huis zijn geplaatst. Ze staan op het Groot Bronswijk terrein in Wagenborgen, midden in de natuur. Het zijn drie unieke tiny houses met elk een eigen karakter en geschikt voor één- of tweepersoons huishoudens. Het wachten is nog op de nutsvoorzieningen, daarna start de verhuur.

‘Woningcorporaties moeten lef hebben om nieuwe levensstijlen te omarmen. Met hun woonproducten moeten zij hierop inspelen. Zeker in een regio als OostGroningen is het belangrijk om je nek uit te durven steken’, vindt Hilde van Ree, directeur-bestuurder van Woonstichting Groninger Huis uit Zuidbroek.

De Woody Popp is de meest luxe variant, met een extra slaapvide en zelfs een vaatwasmachine als onderdeel van de zeer complete inrichting. Dit model is ontworpen door het gerenomeerde MVSA-Architects uit Amsterdam. Ieder tiny house heeft ook een eigen schuur, voor bijvoorbeeld het stallen van je fiets of het opbergen van tuinmeubelen.

Vanaf september plaatst Groninger Huis nog 26 tiny houses van het type Woody Popp. Deze komen te staan in Appingedam (10), Hoogezand (4) en Midwolda (12).

Begin augustus organiseert Groninger Huis in Wagenborgen een kijkdag. Dan is iedereen welkom om de drie tiny houses te bekijken. Op de website tinygroningerhuis.nl is hier alles over te lezen. Ook hoe en waar je met eventuele vragen terecht kunt.

Een tiny house is een klein maar volwaardig huis om permanent in te wonen. Gebouwd om eenvoudig te leven met minder spullen om je heen. De meeste tiny houses maken slim gebruik van de beperkt beschikbare woonruimte.

Wonen in een tiny house is een bewuste keuze. Niet omdat de kosten laag zijn, maar omdat de manier van wonen en leven je aanspreekt. Het is een ‘lifestyle’ die dicht bij (het behoud van) de natuur staat. Als je in een tiny house woont ben je vaker buiten, bijvoorbeeld op je vlonderterras. Je beleeft er de seizoenen intenser.

