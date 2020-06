Kinderen van twee tot vier jaar welkom op peuteropvang in Westerwolde

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde biedt peuteropvang aan alle kinderen in de gemeente van twee tot vier jaar. Op de peuteropvang spelen kinderen met elkaar en ontdekken ze nieuwe dingen. Dat is goed voor hun ontwikkeling. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat alle kinderen, als voorbereiding op de basisschool, naar de peuteropvang gaan. En dat kan in Westerwolde: in vrijwel elk dorp is peuteropvang aanwezig.

Voor wie is peuteropvang?

Peuteropvang is voor alle kinderen van twee tot vier jaar die in de gemeente Westerwolde wonen. Kinderen kunnen twee dagdelen van vier uren naar de peuteropvang. Dat is dus acht uren per week spelen, leren en ontwikkelen.

Voor- en vroegschoolse educatie

Op elke peuteropvang in Westerwolde is er voor- en vroegschoolse educatie (vve). Kinderen die een extra steuntje nodig hebben mogen vier dagdelen naar de peuteropvang in plaats van twee. Daardoor krijgen ze extra veel activiteiten aangeboden. En dat is goed voor hun ontwikkeling. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling. Kinderen oefenen in praten en luisteren en ze leren nieuwe begrippen. De pedagogisch medewerkers werken met speciale vve-programma’s. Zij kijken per kind wat het al kan en waar het kind extra stimulans nodig heeft. Ouders van kinderen met een vve-indicatie hoeven voor de extra uren peuteropvang niet te betalen.

Aanmelden voor peuteropvang

De gemeente Westerwolde roept ouders en verzorgers op om vooral gebruik te maken van de mogelijkheid van peuteropvang. Verschillende kinderopvangorganisaties bieden deze peuteropvang aan. Ouders en verzorgers kunnen hun kind inschrijven bij de peuteropvang van hun keuze. Dat kan per telefoon of per e-mail. Het is ook altijd mogelijk om vooraf een bezoek te brengen aan de peuteropvang. Meer informatie en een overzicht van alle aanbieders is te vinden op westerwolde.nl/peuteropvang-westerwolde.

Ingezonden door gemeente Westerwolde