DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Gisteren is uit een stalletje bij een boerderij aan de Neudörpen een gering geldbedrag gestolen. Dit gebeurde tussen 13.15 en 15.15 uur. In de kraam werden eieren verkocht.

Papenburg

Tijdens het weekend is een poging gedaan om in te breken bij een dokterspraktijk aan het Haubtkanal. De praktijk is een onderdeel van het Marien Hospital. Het lukte de daders de toegangsdeur open te krijgen, maar verder kwamen ze niet. Er werd dan ook niets gestolen.

Lahn (Emsland)

Gedurende het weekend is van een bouwplaats bij een elektriciteitscentrale aan de Schützenstraße koperkabel gestolen. De schade bedraagt bijna 2.200 euro.

Lathen

Tussen 12 en 13 juni is aan de Am Bahnhof een kledingcontainer opengebroken. Hieruit werd een onbekende hoeveelheid kleding weggenomen.

Haren

De politie is op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die vanmiddag rond twaalf uur op de B70 tussen Lathen en Haren voor gevaarlijke situaties zorgde. De chauffeur van een tankwagen haalde, ondanks tegemoetkomend verkeer, een voor hem rijdende camper in. Een bestuurder van een tegemoetkomende zwarte personenauto moest vol op de rem trappen om op de weg tot stilstand te komen en zo een frontale aanrijding te voorkomen.

Zo’n twee minuten later haalde de chauffeur van de tankwagen opnieuw in. Dit ondanks het feit dat een achter hem rijdende automobilist bezig was de tankwagen in te halen. De chauffeur is in de richting Haren doorgereden. Getuigen, met name de bestuurder van de zwarte personenauto, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren.

Sögel

Vanmiddag zijn om twaalf uur op de Püttkersberge in Sögel twee vrachtwagens tegen elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde toen een 39 jarige bestuurder uit Papenburg door onbekende oorzaak met zijn combinatie op de verkeerde rijbaan terecht kwam en daar tegen een Nederlandse vrachtwagen botste. Hierbij werd de cabine van de 39 jarige volledig opengescheurd. De bestuurder raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn 14 jarige zoon, die als passagier in de cabine zat, raakte eveneens gewond.

De 64 jarige bestuurder van de Nederlandse vrachtwagen kwam met de schrik vrij.