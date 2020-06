BAD-NIEUWESCHANS – Met tien nieuwe spelers is v.v. Nieuweschans helemaal klaar voor het nieuwe seizoen; met ambitie voor de vierde klasse…..

Het gaat goed met 5e klasser VV Nieuweschans. Het eerste team beschikt nu maar liefst over 24 spelers. Tien nieuwe spelers hebben zich aangemeld, om met trainer Elvis Hedžić in september het nieuwe voetbalseizoen in te gaan. Ook het tweede team beschikt nu over een goed team. Voorzitter Dick Smook is verheugd hoe het er nu met Nieuweschans er voor staat. “Je kunt aan alles merken dat de leden zich weer nauw verbonden voelen met de club. Een goed voorbeeld hiervan zijn de onlangs gehouden ‘doe-dagen’. Zo’n 24 leden zijn gekomen om op zo’n dag mee te helpen met allerlei klussen, terwijl dit voorgaande jaren slechts een handje vol was“, aldus de voorzitter.

Volgend jaar viert de Schansker club haar 100 jarig bestaan en of deze positieve ontwikkelingen hiermee te maken hebben is niet te zeggen. Degene die wel voor positieve ontwikkelingen zorgt is de trainer/speler Elvis Hedžić, samen met assistent trainer Dick Wiebrants zorgt hij voor een heel verfrissende kijk op voetbal en ook voor veel saamhorigheid. Elvis heeft weer voor twee jaar bijgetekend. Op 22 augustus heeft het eerste team een eerste wedstrijd aangenomen om tegen BATO uit te spelen. Eind september zal de competitie weer beginnen.

“Wij beginnen de nieuwe competitie wel met 24 spelers, waarvan 1 speler nog niet helemaal zeker is. Deze moet nog wat zaken afwikkelen met z’n oude club. Maar zo’n aantal lijkt wel veel, maar het is echt geen luxe probleem, want gedurende de competitie blijkt over het algemeen al snel, dat je te maken krijgen met blessures en eventuele schorsingen. De aanwas is ontstaan door de onderlinge contacten van spelers en de trainer. Wij hebben ook het geluk dat alle spelers het al heel goed met elkaar kunnen vinden. Ook al hebben wij vrij veel spelers met een donkere huidskleur, maar racisme dat kennen wij hier niet. Bovendien is het goed verdeeld. De helft van alle spelers zijn Schanskers en de anderen komen vanuit andere plaatsen uit de provincie”, aldus Dick Smook.

Met zo’n team met allemaal toch allemaal spelers met behoorlijke ambities zou je denken dat ze gaan voor een promotie volgend jaar naar de 4e klasse. Voor Dick Smook is dit als voorzitter geen grote wens. “Wij hopen dit grote feest dan ook groots te vieren. Ik vind het jammer dat andere clubs uit de regio, ook met een 100-jarig jubileum, het niet hebben kunnen vieren. Het is voor mij geen grote wens dat ze promoveren, maar als ze goed gaan presteren het komend seizoen, zal het erg mooi zijn dat ze met de viering van het jubileum toch de promotie naar de 4e klasse mee kunnen vieren. Wij zijn ook heel erg blij met de twee spelers uit de jeugdselectie Sven Glazenburg en Tommy van Dijk, die dit jaar bij het eerste team zijn gekomen. Ik denk dat wij op dit moment een goede mix hebben van jongens uit Bad Nieuweschans en niet al teveel van buiten, want de verhouding moet niet meer dan de helft zijn. Ik zie op trainingen dat er heel veel gelachen wordt en daaruit merk je dat de sfeer goed is. Dat is dus een basis waarop wij kunnen bouwen”, aldus Dick.

Op 21 juni is volgend jaar het 100-jarig bestaan van VV Nieuweschans. Het feest wordt gevierd op 25, 26, en 27 juni. Het wordt een feest met toernooien, muziek en heel veel andere zaken.

Ingezonden door Frans Stegeman

Op de foto: Dick Smook, met kinderen, net klaar met hun training