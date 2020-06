Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg, Ooldrik Modderman en Els Eckhardt een wandeling door Ter Apel. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Ter Apel Oudste Bossen en langs-door Tempelbos spookbos- Ruiten Aa Runde.

Woensdagochtend 24-6-2020 ging de wandeling door de oudste bossen rondom en in de omgeving van het klooster in Ter Apel. Er kon worden gewandeld een route van 7 of 9 km in 2 groepen. Startpunt Recreatiecentrum de Bosrand, een plek waar je bent met een motto ‘Jij en ik door dun en dik’. Historie Bosrand, een schoolgebouw uit 1931, gebouwd in Amsterdamse Stijl. Waar onderwijs werd gegeven. Het was een school met de Bijbel. Het gebouw wordt nu gebruikt voor horecagelegenheden en een B&B. Route van de wandeling ging door de bossen, achter langs de Wonderwereld en wat zie je dan( roofvogels en uilen soorten). We wandelen verder naar de authentieke Schotslaan waar vele mooie monumentale woningen/panden staan. Ook komen we door het mooie Parkbos van het klooster en zien we verderop eeuwen oude reusachtige beukenbomen. Tevens door de prachtige natuur van het stroomdal van de Ruiten Aa en de Runde. Ook zagen we de plek waar de twee beken samenkomen. Verder langs de oude fabriek AGO. Naam staat voor Aardappelen, Groente en Obst en langs het Eco -dorp (voorheen Avebe) en zo terug naar begin punt van de deze mooie wandeling onder tropische weersomstandigheden. Voor de liefhebbers na afloop broodje gezond en of soep.

Het verhaal over van en in het Tempelbos:

Er zijn nu legio mensen die menen dat het daar spookt. Nu nog duiken getuigenverslagen op van mensen die in het Tempelbos vreemde zaken hebben waargenomen. Altijd ’s nachts en altijd betreft het mensen die op gruwelijke wijze aan hun eind gekomen zijn. Daarnaast zijn er nog de nodige mistflarden en enge schaduwen.Een langsfietsend meisje kreeg op een avond een lekke band en stond moederziel alleen in het Tempelbos. Vanuit het donker hoorde ze krakende geluiden, boven het geruis van de bomen uit. Het leek op een beest dat takken vertrapte. Het moest een groot beest zijn. En het was een beest. Een gevaarlijke man die zich aan de aandacht van de gevangenisbewakers had weten te onttrekken. Hij was het bos in gegaan. Hij had het kreupelhout onder zijn voeten horen kraken terwijl naar mos ruikende takken in zijn gezicht zwiepten en het ijskoude regenwater zijn wangen extra deden branden.Hij had haar daar ineens zien staan en hij had haar een tijdje gadegeslagen. Zo goed en zo kwaad het ging. Een meisje dat tevergeefs probeerde passerende mensen aan te klampen. In doodsangst. Of ze asjeblieft een lift mocht krijgen. Maar de mensen lieten haar staan, daar op dat nachtelijk Tempelbosweg, in regen en wind.De geest van een vermoorde meisje waart op donkere, regenachtige avonden nog rond langs de Tempelbosweg bij Ter Apel. Haar lot was bezegeld, haar vonnis bekrachtigd. Haar ontzielde lichaam werd twee dagen later gevonden aan de rand van het Tempelbos. Vlakbij een vrolijk beschilderde damesfiets met een lekke band. Een eerstejaars studente.

Ingezonden door Ooldrik Modderman

Foto’s: Ooldrik Modderman en Henny van Huizen

