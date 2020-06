Zwembad De Ringberg op 4 juli open

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 24 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt ook vandaag een mooie zonnige dag met weinig of geen bewolking. En door een oost-noordoostenwind wordt het ook een slag warmer dan gisteren: toen werd het 25 graden, vanmiddag is de maximumtemperatuur 28 a 29 graden. Daarbij komt windkracht 3 tot 4 te staan en daardoor is het nog niet benauwd of drukkend warm.

Vannacht koelt het nog redelijk af, minimumtemperatuur rond 17 graden. Morgen zorgt de zon opnieuw voor warm weer, en dan kan het ’s middags 30 graden worden. De wind is morgen zwak tot matig uit het oosten en dan ga je de warmte echt merken.

Vrijdag is ook warm en het wordt dan drukkend, want vrijdagavond en zaterdagnacht is er kans op enkele regen- of onweersbuien. Na die eventuele buien is het weekend veel koeler met 20 tot 23 graden op zaterdag en 19 tot 22 graden op de zondag. Het zal wisselvallig zijn met wat zon maar ook met regenbuien.