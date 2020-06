Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 25 juni 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is vandaag weer heel veel zon en er is ook weer een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. De temperatuur zal daardoor stijgen tot rond 25 graden rond het middaguur, en naar 29 tot 30 graden aan het einde van de middag. De luchtvochtigheid is daarbij ongeveer 40% en heel benauwd is het daardoor niet.

Wel blijft het vanavond erg warm en vannacht daalt het tot 18 graden. Morgen is het ook zonnig en de maximumtemperatuur is dan 31 graden, bij een matige zuidoostenwind. Daardoor is er morgenavond kans op een regen- of onweersbui, zaterdagnacht neem de kans op buien toe.

Het weekend is koeler met zaterdag ongeveer 23 graden en vooral in de ochtend enkele buien, zondag is het 20 tot 22 graden met vooral ’s middags kans op een bui. Na het weekend is het licht wisselvallig met maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag meest droog weer. Maximum maandag 19 graden en daarna 21 tot 23 graden.