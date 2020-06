Herstart bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Westerwolde

TER APEL, REGIO – Vanaf 8 juli 2020 staat het onderzoekscentrum van het bevolkingsonderzoek borstkanker weer in Ter Apel. Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het bevolkingsonderzoek van half maart tot begin juli stilgelegen. Inmiddels zijn maatregelen genomen om het onderzoek veilig en binnen de COVID-richtlijnen uit te voeren.

Coronavirus

Vanwege het coronavirus is het bevolkingsonderzoek op 16 maart stilgelegd. Het bevolkingsonderzoek wordt nu weer gefaseerd opgestart. Dit gebeurt binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd. Cliënten die aan de beurt zijn ontvangen vanzelf een uitnodiging. Cliënten die vanaf 16 maart niet konden deelnemen zijn het eerst aan de beurt.

Er op tijd bij

“Een leuk onderzoek is het niet, maar je weet waar je het voor doet.” Anneke Schouten is 58 jaar en doet al sinds haar 50ste jaar mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Om de twee jaar laat zij borstfoto’s maken in het mobiele onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Noord “Tot nu toe gelukkig altijd met een goede uitslag. Maar in mijn omgeving heb ik al meerdere malen gehoord dat een uitslag niet goed was. Gelukkig waren ze er steeds op tijd bij!”

Een op de acht vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. De meeste van deze vrouwen zijn ouder dan 50 jaar. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit onderzoek is gratis. Deelname is vrijwillig.

Mammografie

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een mammografie. Anneke: “Het onderzoek is niet prettig en kan best pijnlijk zijn.” Bij het maken van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt. Dit is nodig om de foto goed te kunnen beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide screeningslaboranten. Zij zijn specialisten in het maken van een mammografie.

Zoeken naar afwijkingen

De röntgenfoto’s worden beoordeeld door twee screeningsradiologen. Zij beoordelen de foto’s onafhankelijk van elkaar. De radiologen zoeken naar verdachte afwijkingen die misschien borstkanker kunnen zijn. Als een vrouw al eerder heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek, dan worden de nieuwe foto’s ook vergeleken met de oude.

Door het bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker.

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek na drie keer deelnemen 50 procent minder kans hebben om te overlijden aan deze ziekte.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Ingezonden