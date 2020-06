DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Omdat zijn baas zijn openstaande boete betaalde is een 41 jarige man een gevangenisstraf van 20 dagen bespaard gebleven.

De man zat als passagier in een auto die gisteravond bij de afrit van de A31 naar Papenburg door het grensoverschrijdend politieteam gecontroleerd werd. De auto was kort daarvoor de grens gepasseerd. Tijdens de controle stelden de agenten vast dat de 41 jarige man uit Letland gesignaleerd stond. Hij was door de rechtbank van Osnabrück veroordeelt tot het betalen van een boete van 800 euro wegens diefstal.

De man kon de boete zelf niet betalen. Zijn baas schoot echter te hulp en bespaarde daarmee zijn werknemer een gevangenisstraf van 20 dagen.

Papenburg

Gistermorgen is om kwart over negen op een in aanbouw zijnde cruiseschip bij de Meyer Werft brand uitgebroken. Het vuur begon op het tweede dek en breidde zich uit naar de hutten. De bedrijfsbrandweer kreeg hulp van brandweerkorpsen uit omliggende gemeenten. In totaal waren er 180 brandweermensen bezig het vuur te blussen. Er werden vijf personen met rookvergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Over het ontstaan van de brand en de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Haren

Tussen zaterdag en zondag is de gevel van een in aanbouw zijnde woning aan de Kornblumenweg in Haren onder de roze verf gespoten. Ook werd een cijferslot van een bouwcontainer gestolen. De hoogte van de schade is niet bekend.