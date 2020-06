Medewerkers verrast met Drentse en Groningse Schatten

GRONINGEN, DRENTHE – Door het hele land heen zijn vanuit het initiatief Support Your Locals al mooie samenwerkingen tussen ondernemers ontstaan. Hoewel de maatregelen versoepelen en o.a. de horeca aangepast weer open is, is de crisis voor ondernemers nog niet voorbij. Veel ondernemers zijn de support van de lokale bevolking nog steeds hard nodig. Samen met het netwerk van de Rabobank is gekeken naar manieren om te helpen en één idee is inmiddels in gang gezet.

De tijd waar we op dit moment in leven maakt meer en meer zichtbaar hoe belangrijk het is om elkaar te helpen en samen te werken, nu maar ook in de toekomst. Door het hele land heen zijn vanuit het initiatief Support Your Locals al mooie samenwerkingen tussen ondernemers ontstaan. “Als coöperatieve bank helpen we graag mee, het past bij ons om daar waar mogelijk verbindingen te leggen en onze kennis in te zetten” aldus Magriet Bruinsma, communicatieadviseur Rabobank

Vanuit die gedachte hebben de Rabobanken in Groningen en Drenthe de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat zij voor ondernemers kunnen betekenen.

Magriet Bruinsma:

“We zijn op zoek gegaan naar ideeën om ondernemers een steuntje in de rug te geven en anderen uit te dagen zoveel mogelijk lokaal te kopen. Dat is goed voor de ondernemers en voor de leefbaarheid in de dorpen en de steden. En zo ontstond het idee voor een box met food en non-food producten voor een ‘gezellig avondje uit’.

Vanuit ons ledenraadsnetwerk kwamen we in contact met Levi Vandenberg. Samen zijn we met Drentse & Groningse Schatten aan de slag gegaan. Via een online platform verbinden we ondernemers in een nieuwe keten met bestaansrecht voor de toekomst. Het platform biedt ondernemers een podium om producten te leveren voor in de box. De afnemers, bedrijven en organisaties, kunnen de Drentse of Groningse Schatten afnemen om bijvoorbeeld aan hun medewerkers of relaties te schenken. Het is de bedoeling om het platform op een later moment ook geschikt te maken voor verkoop aan consumenten, zodat iedereen kan genieten van de lekkere en mooie dingen uit onze prachtige regio.”

Afier Accounts + Advies in Tynaarlo en HuneBouw in Hoogeveen helpen mee in de opstartfase. Zo deelde Afier vrijdag 19 juni boxen uit aan haar medewerkers.

André Kool, Afier Accountant + Advies: “Wij vinden het belangrijk om in deze uitdagende tijd elkaar te steunen. Met de box verrassen we onze medewerkers én ondersteunen we lokale ondernemers. Wij zien dit dan ook als een mooie manier om onze waardering te uiten en er voor elkaar te zijn.”

Hoewel de maatregelen versoepelen en o.a. de horeca aangepast weer open is, is de crisis voor ondernemers nog niet voorbij. Veel ondernemers zijn de support van de lokale bevolking nog steeds hard nodig. Levi Vandenberg: “Reden genoeg voor mij om het platform de komende periode verder uit te bouwen en met elkaar tot een succes te maken.”

Meer weten over het initiatief? Kijk op www.drentseschatten.nl of www.groningseschatten.nl

Ingezonden door Rabobank