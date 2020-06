Bibliotheek Stadskanaal pakt uit tijdens Zomerkost

STADSKANAAL – Deze zomer pakt Bibliotheek Stadskanaal uit tijdens Zomerkost, een activiteitenserie voor volwassenen. Geniet elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur van een voorstelling, lezing of (muzikale) voordracht. De programma’s van Zomerkost krijgen een Gronings sausje.



7 juli | Groninger Kost met verhalen en muziek

Zomerkost start dinsdag 7 juli met Groningse vertellers en muzikanten. Schrijvers uit de regio lezen voor uit hun eigen werk. Het duo Mitzienbaaident, bestaande uit Krzysztof Groen en Bé Schmaal, zal de ochtend muzikaal omlijsten.

14 juli | Lezing Bert Roossien van Streekhistorisch Centrum

Dinsdag 14 juli laat Bert Roossien van het Streekhistorisch Centrum, aan de hand van oude foto’s, zien hoe het centrum in Stadskanaal in de loop der jaren is veranderd. Wie herkent de oude panden, straten en omgeving?

21 juli | De Poesieclub

Manuel Claasen, Marineke Leijenhorst, Annie Martens en Marijke van Es presenteren ons een nieuwe voorstelling die weer bol staat van verschillende soorten poëzie. De muzikale noot wordt meegebracht door Dick Kamphuis. Alles komt deze ochtend voorbij: een lach en een traan.

28 juli | Daniël Wolgen

Dinsdag 28 juli is Daniël Wolgen te gast. De Kanaalster dichter en zanger Daniël Wolgen gaat deze ochtend voordragen uit eigen werk. Wolgen heeft een poëziebundel uitgegeven in zijn eigen streektaal: ‘Poëzieboudel van Wolgen’. Hij schrijft zijn gedichten zoals hij spreekt.

4 augustus | Marianne Swinkels

Dinsdag 4 augustus is Marianne Swinkels te gast. Marianne is een geboren en getogen Kanaalster. Ze debuteerde met haar literaire thriller “Wrede onschuld.” Haar tweede boek “Loslaten doet pijn” is een aangrijpend waargebeurd verhaal over hun bijzondere zoon Bryan. Tijdens Zomerkost komt Marianne vertellen over haar boeken en over het proces van het schrijven.

11 augustus | Herman Sandman

Zomerkost wordt afgesloten door Herman Sandman. De columnist van het Dagblad van het Noorden schreef meerdere boeken, waaronder Trap ze in de Pokkel (columns), De dronken rechtsbuiten en andere helden uit het amateurvoetbal (columns), De lange leegte (verhalen) en De eeuwige Veenkoloniaal. Deze ochtend leest hij voor uit eigen werk en natuurlijk op zijn “Sandmands”.

Smul ook van Zomerkost en meld je aan

Wil je (één van) deze activiteiten bijwonen? Meld je gratis aan in de bibliotheek of stuur een mail stadskanaal@biblionetgroningen.nl.

Bibliotheek Stadskanaal houdt zich tijdens de activiteiten aan de algemene richtlijnen van het RIVM.

