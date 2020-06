David Mulder winnaar talentenjacht NightHunt Online

STADSKANAAL – Vrijdagmiddag mocht David Mulder uit Assen een mooie nieuwe gitaar in ontvangst nemen als winnaar van de NightHunt.



De NightHunt is een talentenjacht voor jonge gitaristen uit Groningen en Drenthe die normaal gesproken plaats vindt deze tijdens de Night of the Guitars in Veendam.

Vanwege de coronacrisis kon de live-contest niet doorgaan.

Daarop ging de organisatie – Stichting Bogdike en muziekwinkel Leo Music & Audio – op zoek naar een nieuwe manier om muziek maken onder jongeren te stimuleren.

De 2020-editie van de NightHunt werd daarom een online editie.

Jonge gitaristen konden hun enthousiasme voor de gitaar en vaardigheden op het instrument laten zien door een filmpje op YouTube te uploaden waarin zij hun favoriete gitaarnummer speelden.

De winnaar is gekozen door middel van publieksstemmen.

De winnaar, David Mulder, kreeg een mooie prijs uitgereikt: een mooie akoestische Eastman-gitaar.

Leo Music & Audio stelde een dubbele prijs beschikbaar. Eigenaar Albert Boddema: “Wij willen iedereen ondersteunen die muziek maakt of daarbij helpt.” en daarom kreeg de gitaarleraar Omri Soekatma eenzelfde Eastman-gitaar.

Als afsluiting bracht de winnaar samen met zijn docent zijn winnende inzending en enkele nummers ten gehore.