Expositie ’75 jaar Bevrijding Oudeschans – Westerwolde’

OUDESCHANS – In een bijzondere dubbel-expositie werken het Vestingmuseum Oudeschans en het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland samen en verzorgen een unieke presentatie. Jan Bleeker van Bevrijdingsmuseum Noord Nederland vertelt hier morgen over bij Geert Smit in het programma Brunchroom.

Het Vestingmuseum Oudeschans toont een fraaie en wel heel bijzondere collectie voorwerpen. De rijke historie van het pittoreske Oudeschans krijgt in het Vestingmuseum nieuwe glans want daar worden, behalve Oudeschans, ook de omliggende schansen aan beide zijden van de grens belicht. De boeiende geschiedenis van de 80-jarige oorlog met veel oorlogsgeweld komt tot leven door de honderden gebruiksvoorwerpen, die tijdens archeologische opgravingen in de vesting zijn gevonden. Naast de rijkversierde aardewerken en glazen huishoudelijke voorwerpen, zijn er tientallen compleet bewaarde schoenen en muilen in de vitrines te zien. Ook militaire bodemvondsten, zoals wapens en kanonskogels kunt u er vinden. U krijgt in het museum een goed beeld van hoe men in de 17e en 18e eeuw in een vesting leefde en werkte. Verder vindt men in het museum informatiepanelen en is er een dvd-presentatie zowel Nederlands als Duits gesproken.

Het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland is een vrijwilligersorganisatie die mooie exposities maakt over de periode oorlog en bevrijding 1940-1945. Het museum is bij het Vestingmuseum Oudeschans te gast met een expositie over de gebeurtenissen voor en tijdens de bevrijding van het noorden van ons land in 1945. Daarin aandacht voor de jaren 1940-1945 in Oudeschans en Bellingwolde, de huidige Gemeente Westerwolde, het verzet en de oorlogsslachtoffers, de in deze omgeving neergestorte vliegtuigen.

Er is een fraaie presentatie over de ‘Radio in Oorlogstijd’ met de uitzending van Radio Oranje, het Vteken en Radio Herrijzend Nederland als voorloper van Radio Noord. De complete eerste uitzending van Radio Oranje van 28 juli 1940 is te horen, met daarin de toespraak van Koningin Wilhelmina. Heel bijzonder is de in opdracht van het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland gemaakte filmdocumentaire ‘Jan Kolder, de stille held van De Bult’. In deze film wordt het verhaal verteld van een boer uit Oost-Groningen die diep in het verzet zat. Met gevaar voor eigen leven hielp hij zijn medemensen in nood en in zijn boerderij verleende hij aan vluchtelingen en Joden onderdak.

Verteller in deze aangrijpende documentaire is Johan Frye. Hij kwam als kind van 5 jaar samen met zijn zusje uit het hongerend Amsterdam naar deze boerderij. De presentaties zijn opgezet met verhalen, foto’s en voorwerpen. Ook zijn er een aantal bijzondere films te zien, waaronder Canadese filmjournalen van de oorlog en de bevrijding. Voor vragen staan onze vrijwilligers u graag te woord.

Waar: Vestingmuseum Oudeschans, Molenweg 6, 9696 XN Oudeschans Wanneer: Van 1 juli t/m 30 september 2020 op woensdag t/m zondag open van 13:00 tot 17:00 uur entree

Conform de adviezen van de Museumfederatie is bezoek na aanmelding per email aan: info@vestingoudeschans.com In dat mailtje graag vermelden welke dag/datum/tijd men wil komen en de naam plus aantal bezoekers. In het museum zijn de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen, er staat handgel, er is een route uitgezet, pin en 1,5 meter afstand houden. De aanmelding geldt voor de dagen woensdag t/m zondag. Het museum is open van 13:00 tot 17:00 uur. Op vrijdag/zaterdag/zondag zijn er steeds vrijwilligers aanwezi. Wanneer bezoekers dan spontaan voor de deur staan zonder aanmelding vooraf, en er is op dat moment tijdsruimte vrij, dan kan men zich ter plaatse aanmelden en ook gelijk naar binnen.

Ingezonden.