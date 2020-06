Geert Schreuder te gast bie Diverdoatsie

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Diverdoatsie op zoaterdag 27 juni is Geert Schreuder te gast.

Onze gast in Diverdoatsie is dizze morgen Geert Schreuder, wie goan het hebben over het mooie boukje “Corona lente 2020” mit 60 taikeningen die ook in het Museum in Bennewol tentoonsteld binnen. En natuurlijk over zien schilderwaark as kunstenoar.

Luuk Houwing is der vanmorgen ook.

Dus er is weer hail wat te heuren in dizze oetzenne, van Diverdoatsie.

“Diverdoatsie “ het programma bie RTV Westerwolde, veur de grunninger toal, kunst en cultuur, van 09.00-10.00 uur.

Geluud en muziekkeuze: Gert Wubs

Soamenstelling en presentoatie: Janny de Vries