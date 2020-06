Klimaatoproep aan kabinet van Groningen tot Middelburg

GRONINGEN, NEDERLAND – Actievoerders hebben vandaag een oproep aan het kabinet gedaan om duurzaam uit de coronacrisis te komen. Langs de Hofvijver in Den Haag werd een Rode draad* gespannen, vol met persoonlijke boodschappen van mensen uit het hele land. Ook in andere delen van het land trekken mensen vandaag een Rode draad voor het klimaat.



Juist vandaag, nu het kabinet bekend maakte 3.4 miljard staatssteun te geven aan KLM zonder duidelijke klimaatvoorwaarden, laten zij van zich horen.



Zij willen dat hun geld wordt geïnvesteerd in een eerlijke, groene toekomst en nodigen de politiek uit om zich aan te sluiten. De actie ‘Maak van Klimaat de Rode Draad’ is een initiatief van Greenpeace, Milieudefensie en DeGoedeZaak in samenwerking met Jongeren Milieu Actief, Fridays For Future en Extinction Rebellion.

Van Groningen tot Middelburg

Niet alleen in Den Haag, maar van Groningen tot Middelburg trekken jong en oud vandaag een Rode draad voor het klimaat. Er is vrijdagochtend gedemonstreerd in onder andere Groningen en Den Bosch. Vrijdagmiddag wordt in Deventer, Eindhoven, Middelburg, Wageningen, Rotterdam en Amsterdam actie gevoerd. Ook op Facebook en Twitter wordt actie gevoerd en delen mensen hun eigen boodschap met de hashtag #KlimaatAlsRodeDraad.

Groeiend draagvlak



Volgens de initiatiefnemers groeit het draagvlak voor een duurzaam herstel in een tijd dat de overheid miljarden steekt in de economie. Dat blijkt uit de petities waarmee zij oproepen om niet te investeren in het verleden, maar een stap vooruit te zetten en te investeren in een eerlijke en groene toekomst. Deze petities* zijn inmiddels ruim 120.000 keer ondertekend en de handtekeningen komen nog steeds binnen. De actie ‘Maak van Klimaat de Rode Draad’ geeft deze mensen een stem.

Vraag om groen herstel loopt als rode draad door oproep aan het kabinet

De boodschappen voor het kabinet zijn tijdens gesprekken verzameld. Ze hangen aan een symbolische rode draad.

Ingezonden

Foto: Milieudefensie/Frank van Beek